Дмитрий Кубанкин: Голосование 22 апреля войдет в учебники
Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка «Россия — моя история», призвал жителей проявить активное участие в предстоящем всенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.
- 22 апреля 2020 года мы с вами станем участниками одного из значимых событий в современной истории России — всенародном голосовании по внесению поправок в действующую Конституцию Российской Федерации.
Как историк скажу, что это событие, безусловно, войдет в учебники, повлияет на будущее страны. Какими будут эти изменения — покажет время, но отнестись серьезно и принять участие в голосовании — гражданская обязанность каждого из нас.
Я призываю каждого внимательно ознакомиться с текстом поправок, чтобы 22 апреля принять взвешенное и осознанное решение, — призвал Кубанкин.
ИСТОЧНИК KP.RU