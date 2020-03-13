2020-03-13T09:53:10+03:00
Общество

Дмитрий Кубанкин: Голосование 22 апреля войдет в учебники

Директор исторического парка «Россия — моя история» высказался о голосовании по поправкам в Конституцию
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Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка «Россия — моя история», призвал жителей проявить активное участие в предстоящем всенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

- 22 апреля 2020 года мы с вами станем участниками одного из значимых событий в современной истории России — всенародном голосовании по внесению поправок в действующую Конституцию Российской Федерации.

Как историк скажу, что это событие, безусловно, войдет в учебники, повлияет на будущее страны. Какими будут эти изменения — покажет время, но отнестись серьезно и принять участие в голосовании — гражданская обязанность каждого из нас.

Я призываю каждого внимательно ознакомиться с текстом поправок, чтобы 22 апреля принять взвешенное и осознанное решение, — призвал Кубанкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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