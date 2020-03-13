2020-03-13T07:55:16+03:00
Происшествия

На улице Энгельса полиция задержала мужчину с трупом

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Мужчину задержали с поличным. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчину задержали с поличным. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области взят под стражу 26-летний житель Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие полагает, что вечером 9 марта он гостил у своего приятеля на улице Комсомольская в Энгельсе. Там же присутствовали девушка и 41-летний мужчина. Последний начал флиртовать с дамой, что возмутило волгоградца.

Драка произошла в гостях. Фото СУ СКР по Саратовской области

Драка произошла в гостях. Фото СУ СКР по Саратовской области

Приезжий избил мужчину сперва руками по лицу, потом схватился за молоток и несколько раз ударил по ребрам. А потом в дело пошел шланг с душа, которым он отхлестал потерпевшего по телу.

Вскоре 41-летний мужчина скончался, а злоумышленник вынес тело на улицу и бросил у подъезда. Однако его заметили проезжавшие мимо сотрудники ППС и задержали.

Сейчас ему предъявлено обвинение. Мужчина сознался и раскаялся.

Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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