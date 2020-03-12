Отопсезон в Саратовской области может завершиться досрочно

12 Март 2020 2020-03-12T21:40:15+03:00

Минстрой рассказал, что делать при слишком горячих батареях

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Жители Саратовской области начали жаловаться на слишком горячие батареи в квартирах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, в случае сильного перетопа следует требовать улучшения качества услуги.

При перетопе, как впрочем и недотопе, составляется акт, в котором указывается на слишком высокую температуру в квартире. Для этого приглашается представитель управляющей компании.

Если УК отказывается присутствовать, то акт о перетопе можно составить в присутствии соседей или совета многоквартирного дома.

После этого акт и письменное заявление направляются в управляющую организацию для перерасчета за некачественную услугу отопления. При отсутствии реакции со стороны УК жильцы вправе обращаться в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию или суд.

- На данный момент в связи с погодными условиями муниципалитеты рассматривают возможность досрочного завершения отопительного сезона, – отметили в Минстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU