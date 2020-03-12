Валерий Радаев: Нападки на Валентину Терешкову звучат нелепо

12 Март 2020 2020-03-12T17:24:40+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поддержал депутата Госдумы Валентину Терешкову.

- Давно знаком с Валентиной Владимировной Терешковой, отношусь к ней с глубочайшим уважением. Это легендарный человек, совершивший подвиг во имя науки, во имя страны. Мужественная, бесстрашная, она всегда в числе тех, для кого благополучие государства превыше всего. Сегодняшние нападки на Валентину Владимировну звучат нелепо, неуместно. Крайне непорядочно упрекать именно ее. Преданность Родине она доказала своим трудом, своей жизнью, стремлением сделать все, чтобы Россия была крепкой и сильной, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU