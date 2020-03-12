2020-03-12T17:24:40+03:00
Общество

Валерий Радаев: Нападки на Валентину Терешкову звучат нелепо

Саратовский губернатор выступил в поддержку депутата Госдумы
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев. Фото пресс-службе главы регионаВалерий Радаев. Фото пресс-службе главы региона
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поддержал депутата Госдумы Валентину Терешкову.

- Давно знаком с Валентиной Владимировной Терешковой, отношусь к ней с глубочайшим уважением. Это легендарный человек, совершивший подвиг во имя науки, во имя страны. Мужественная, бесстрашная, она всегда в числе тех, для кого благополучие государства превыше всего. Сегодняшние нападки на Валентину Владимировну звучат нелепо, неуместно. Крайне непорядочно упрекать именно ее. Преданность Родине она доказала своим трудом, своей жизнью, стремлением сделать все, чтобы Россия была крепкой и сильной, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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