2020-03-12T16:48:21+03:00
Общество

В Заводском районе Саратова отключили воду

Отключение связано с авариями на городских коммуникациях
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 12 марта, отключили воду в Заводском районе.

- Ориентировочно до 20:00 не будет воды на улицах Огородная, 75, 77, 77а, 79, 83, 87Б, 87в, 89, 4-я Нагорная, 20, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27Б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34, Пролетарская, 19а, 21, 23, Прессовая, 26, 45а, 47, 47а, 7-я Нагорная, 22/28, 1-й Прессовый проезд, 3, 3а, 3Б, 4-й Нагорный проезд, 28, 28 К1-К8, 2-й Огородный проезд, 27, 29, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с авариями на городских коммуникациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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