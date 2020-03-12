Водитель «КамАЗа» в Энгельсе устроил массовое ДТП
Столкнулись «КамАЗ», ВАЗ-2107, Volkswagen и Lada Largus
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Сегодня днем, 12 марта, в Энгельсе случилось массовое ДТП.
- Около 11:20 у дома №47 по Волжскому проспекту 21-летний водитель «КамАЗа» врезался во впереди идущий ВАЗ-2107, который вел 23-летний парень, тот, в свою очередь, столкнулся с Volkswagen, а иномарка — с Lada Largus — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
Несмотря на массовость аварии, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU