На сцене ТЮЗа состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие...»
12 марта на Малой сцене Саратовского театра юного зрителя состоялся предпремьерный показ спектакля «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева. Новая постановка станет центральным событием в рамках Года памяти и славы в ТЮЗе Киселева. Спектакль представил режиссерский дуэт Елены Красновой и Виктории Самохиной. Актрисы не в первый раз выступают в качестве режиссеров, на сцене театра с успехом идет их спектакль по другой повести Васильева «Завтра была война». Инсценировку повести о пяти зенитчицах написала для спектакля актриса театра Елена Краснова.
Фото Армена Осипяна
Повесть Бориса Васильева впервые была опубликована в августе в 1969 года в журнале «Юность» и считается одним из ключевых художественных произведений о Великой Отечественной войне. В основе повести реально произошедшая история. Изначально в подчинении у главного героя были не девушки-зенитчицы, а мужчины. Но автор пришел к выводу, что данный сюжет это частый случай на войне и тогда Васильев решает сделать героями своего произведения пять молодых девушек. Спектакль по повести «А зори здесь тихие...» ставили в московском театре на Таганке, Российском Академическом молодежном театре и многих других. А двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого по повести Васильева получил признание не только кинокритиков, но и зрительской аудитории.
Фото Армена Осипяна
В центре повести Васильева история пяти молодых девушек-зенитчиц и их старшины Федота Васкова, которые узнают, что рядом с ними орудует отряд немецких диверсантов. Во время разведки они обнаруживают, что их 16. И отряд Васкова вынужден вступить в неравный бой. Девушки мечтали о большой любви и семейном уюте, а были вынуждены столкнуться с лицом войны. Роли исполняют: Рита Осянина (Анна Соседова), Женя Комелькова (Марина Климова), Лиза Бричкина (Ирина Протасова), Соня Гурвич (Евгения Кутенева), Галя Четвертак (Надежда Червонная); Кирьянова (Жанна Волошина). В роли Федота Васкова — Алексей Карабанов. Немецкие солдаты: Алексей Анисимов, Руслан Дивлятшин, Вадим Самаркин, Михаил Селиванов. Русские солдаты: режиссеры спектакля Елена Краснова, Виктория Самохина, а также Михаил Селиванов.
Фото Армена Осипяна
Сценическое оформление и костюмы были созданы главным художником ТЮЗа Ольгой Колесниковой. Виктория Самохина выступила не только в качестве режиссера, но и подготовила лирическое музыкальное оформление. Ирина Протасова, исполнительница одной из главных ролей, дебютировала в роли пластиографа спектакля. Помогала передать атмосферу событий повести Васильева работа художника по свету Максима Шлыкова.
Фото Армена Осипяна
Создателям спектакля «А зори здесь тихие...» удалось подлинно изобразить характеры главных героев, а также воссоздать на сцене страшные реалии войны. Актеры правдиво играют в этой эмоционально сложной постановке и заставляют зрителей следить за происходящим на сцене затаив дыхание. Эта история посвящена всем не вернувшимся с беспощадной войны, она о героизме девушек и женщин. Первые зрители аплодировали со слезами на глазах. Создатели спектакля обратились к непростому материалу и представили достойную работу.
Фото Армена Осипяна
Следующие показы спектакля состоятся: 14 марта, 8, 29, 30 апреля.
Фото Армена Осипяна
ИСТОЧНИК KP.RU