На сцене ТЮЗа состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие...»

12 Март 2020 2020-03-12T17:11:47+03:00

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12 марта на Малой сцене Саратовского театра юного зрителя состоялся предпремьерный показ спектакля «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева. Новая постановка станет центральным событием в рамках Года памяти и славы в ТЮЗе Киселева. Спектакль представил режиссерский дуэт Елены Красновой и Виктории Самохиной. Актрисы не в первый раз выступают в качестве режиссеров, на сцене театра с успехом идет их спектакль по другой повести Васильева «Завтра была война». Инсценировку повести о пяти зенитчицах написала для спектакля актриса театра Елена Краснова.

Фото Армена Осипяна

Повесть Бориса Васильева впервые была опубликована в августе в 1969 года в журнале «Юность» и считается одним из ключевых художественных произведений о Великой Отечественной войне. В основе повести реально произошедшая история. Изначально в подчинении у главного героя были не девушки-зенитчицы, а мужчины. Но автор пришел к выводу, что данный сюжет это частый случай на войне и тогда Васильев решает сделать героями своего произведения пять молодых девушек. Спектакль по повести «А зори здесь тихие...» ставили в московском театре на Таганке, Российском Академическом молодежном театре и многих других. А двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого по повести Васильева получил признание не только кинокритиков, но и зрительской аудитории.

Фото Армена Осипяна

В центре повести Васильева история пяти молодых девушек-зенитчиц и их старшины Федота Васкова, которые узнают, что рядом с ними орудует отряд немецких диверсантов. Во время разведки они обнаруживают, что их 16. И отряд Васкова вынужден вступить в неравный бой. Девушки мечтали о большой любви и семейном уюте, а были вынуждены столкнуться с лицом войны. Роли исполняют: Рита Осянина (Анна Соседова), Женя Комелькова (Марина Климова), Лиза Бричкина (Ирина Протасова), Соня Гурвич (Евгения Кутенева), Галя Четвертак (Надежда Червонная); Кирьянова (Жанна Волошина). В роли Федота Васкова — Алексей Карабанов. Немецкие солдаты: Алексей Анисимов, Руслан Дивлятшин, Вадим Самаркин, Михаил Селиванов. Русские солдаты: режиссеры спектакля Елена Краснова, Виктория Самохина, а также Михаил Селиванов.

Фото Армена Осипяна

Сценическое оформление и костюмы были созданы главным художником ТЮЗа Ольгой Колесниковой. Виктория Самохина выступила не только в качестве режиссера, но и подготовила лирическое музыкальное оформление. Ирина Протасова, исполнительница одной из главных ролей, дебютировала в роли пластиографа спектакля. Помогала передать атмосферу событий повести Васильева работа художника по свету Максима Шлыкова.

Фото Армена Осипяна

Создателям спектакля «А зори здесь тихие...» удалось подлинно изобразить характеры главных героев, а также воссоздать на сцене страшные реалии войны. Актеры правдиво играют в этой эмоционально сложной постановке и заставляют зрителей следить за происходящим на сцене затаив дыхание. Эта история посвящена всем не вернувшимся с беспощадной войны, она о героизме девушек и женщин. Первые зрители аплодировали со слезами на глазах. Создатели спектакля обратились к непростому материалу и представили достойную работу.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы спектакля состоятся: 14 марта, 8, 29, 30 апреля.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU