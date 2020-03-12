Отстрел пернатых в Саратовской области начнут на неделю раньше
Теплая зима и ранняя весна привели к переносу сроков сезона охоты
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На неделю перенесен старт охоты на пернатую дичь в Саратовской области. Это связано с наступлением ранней весны.
Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, в южной части — Алгайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, Романовском районах весенняя охота откроется уже 21 марта. В северной зоне области она стартует через неделю — 28 марта.
На охоту отводится десять дней.
ИСТОЧНИК KP.RU