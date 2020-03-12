2020-03-12T16:12:30+03:00
Общество

Отстрел пернатых в Саратовской области начнут на неделю раньше

Теплая зима и ранняя весна привели к переносу сроков сезона охоты
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На неделю перенесен старт охоты на пернатую дичь в Саратовской области. Это связано с наступлением ранней весны.

Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, в южной части — Алгайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, Романовском районах весенняя охота откроется уже 21 марта. В северной зоне области она стартует через неделю — 28 марта.

На охоту отводится десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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