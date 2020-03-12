В Саратове объявлен сбор средств для двухлетней Арины с раком почки

12 Март 2020 2020-03-12T15:43:10+03:00

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Родители двухлетней Арины из Саратовской области просят помощи для лечения дочери.

Историю болезни девочки они рассказывают на странице в Instagram.

Накануне дня рождения, 1 февраля, у Арины заболел правый бок. Анализы и УЗИ не помогли установить диагноз. Родителям пришлось везти девочку на компьютерную томографию в Москву. В НМИЦ онкологии имени Блохина сообщили, что у Арины злокачественная опухоль в почке.

Фото со страницы в Instagram

Для уточнения диагноза также было сделано исследование МРТ. Параллельно родители искали возможность проведения химиотерапии в клиниках Израиля, Испании и Германии. Однако магнито-резонансная терапия выявила возможность разрыва в почке, что привело бы к некрозу тканей при химиотерапии.

- 9 февраля мы вылетели в Израиль. В этот же день мы были на консультации у хирурга. Заключение однозначно: тянуть нельзя, пока предположительно вторая стадия, без метастазов. 10 февраля в 15:00 по местному времени началась операция, — сообщили родители ребенка.

Однако в ходе вмешательства выяснилось, что капсула опухоли имеет разрыв и раковые клетки проникли в брюшную полость.

- Был поставлен диагноз опухоль Вильмса. Нас ждет химио- и лучевая терапия, но не как предварительно на область удаленной почки и опухоли, а на всю брюшную полость. Что Арину ждет в будущем одному Богу известно... — сообщили родители.

Фото со страницы в Instagram

Сейчас они объявили сбор средств на лечение. Требуется около 124,8 тыс. долларов США.

- Да, лечение за границей стоит очень дорого, но не дороже жизни каждого ребенка. Плюс о каждом действии, что с нами происходит здесь, мы информируем врачей Саратова и Москвы и очень надеемся, что хотя бы какой-то опыт будет применен и наши протоколы лечения будут корректироваться под индивидуальные особенности наших деток, — просят родители.

Помочь Арине:

Сбербанк 4276 4000 4896 2436 Виктор Александрович Ч.

Альфа-банк 5486 7420 5174 5395 Александр Викторович Ч.

Yandex Money 410016883574367

PayPal chebotarev.victor@gmail.com

Реквизиты для республики Казахстан:

KASPI GOLD

5169 4971 4126 2646

EURASIAN BANK

5269 9400 0800 2331

Баратова Каринахан (двоюродная сестра Арины)

На сегодняшний день собрано:

Карта Сбербанка — 158 835 рублей

Карта Альфа-банка — 95 150 рублей

Yandex money — 300 рублей

Папа Александр, тел. +7 927 227 9612, avcheb2001@gmail.com

Мама Елена, elena.chebotareva@gmail.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766014" frameborder="0"></iframe> Арина находится в Израиле, где проходит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU