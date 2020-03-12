Саратовские коммунисты: Невозможно голосовать за винегрет

12 Март 2020 2020-03-12T15:21:01+03:00

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Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Бушуев на сегодняшнем заседании в Саратовской облдуме рассказал о заключениях по закону РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»

Депутат Владимир Есипов спросил, почему, когда КПРФ вносили свои поправки в Конституцию, ЕР проигнорировала слова президента и не смотрела, что КПРФ внесли как поправки в главный документ страны.

Бушуев устало сказал, что те их поправки не получили одобрение специалистов по конституционному праву, о чем уже было сказано.

Александр Анидалов (КПРФ) обвинил комитет в недоработке и что поправки дали им за несколько часов до комитета. А то, что Терешкова сказала об обнулении — это не обсудили. Он начал говорить об узурпации, госперевороте.

Потом депутат призвал всех не поддерживать поправки

- Вы еще под стол пешком не ходили, когда Валентина Терешкова совершила свой подвиг, — отметил ему вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

По его мнению, коммунисты просто обиделись, что их поправки не приняли, и они теперь против всего.

Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) отметила, что запрет на заграничные счета и двойное гражданство, которые есть в новых поправках, это проявление патриотизма.

Депутат Александр Нараевский (КПРФ) сказал, что невозможно голосовать за «винегрет» — множество поправок. Тем не менее голосование состоялось.

Облдума большинством голосов 34 «за», 5 «против» поддержала проект поправок в Конституцию. Все, кроме коммунистов, зааплодировали.

ИСТОЧНИК KP.RU