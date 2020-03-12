Саратовские коммунисты: Невозможно голосовать за винегрет
Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Бушуев на сегодняшнем заседании в Саратовской облдуме рассказал о заключениях по закону РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
Депутат Владимир Есипов спросил, почему, когда КПРФ вносили свои поправки в Конституцию, ЕР проигнорировала слова президента и не смотрела, что КПРФ внесли как поправки в главный документ страны.
Бушуев устало сказал, что те их поправки не получили одобрение специалистов по конституционному праву, о чем уже было сказано.
Александр Анидалов (КПРФ) обвинил комитет в недоработке и что поправки дали им за несколько часов до комитета. А то, что Терешкова сказала об обнулении — это не обсудили. Он начал говорить об узурпации, госперевороте.
Потом депутат призвал всех не поддерживать поправки
- Вы еще под стол пешком не ходили, когда Валентина Терешкова совершила свой подвиг, — отметил ему вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.
По его мнению, коммунисты просто обиделись, что их поправки не приняли, и они теперь против всего.
Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) отметила, что запрет на заграничные счета и двойное гражданство, которые есть в новых поправках, это проявление патриотизма.
Депутат Александр Нараевский (КПРФ) сказал, что невозможно голосовать за «винегрет» — множество поправок. Тем не менее голосование состоялось.
Облдума большинством голосов 34 «за», 5 «против» поддержала проект поправок в Конституцию. Все, кроме коммунистов, зааплодировали.
ИСТОЧНИК KP.RU