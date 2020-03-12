В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов
ОРВИ привел к карантину в школах Заводского, Кировского и Волжского районов города
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Занятия приостановлены в двух классах лицея № 15 в Заводском районе и трех – в школе № 66 имени Вавилова в Юбилейном. Это произошло еще вчера, 11 марта. Здесь карантин продлится до 17 марта включительно.
Кроме этого, как подтвердили «КП-Саратов» в мэрии, ещё 2 класса закрылись на карантин в школе «Аврора» в Солнечном-2, до 18 марта включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU