Решение по проекту присвоения Саратову почетного звания встречали аплодисментами
Председатель гордумы Вячеслав Малетин на 43-м внеочередном заседании Саратовской областной думы рассказал о проекте присвоения Саратову звания город трудовой доблести
В Саратовскую гордуму поступило 11416 личных обращений, 113843 подписи в поддержку инициативы от жителей Саратова, 4 - от волгоградцев, 10 - от керченцев, 6 индивидуальных обращений и 100 подписей от Хвалынского района. Также 75 обращений от общественных объединений и 97 обращений от других организаций.
Евгений Ковалев, председатель комитета саратовской облдумы по соцполитике, содокладчик, продолжил речь о важности этого решения.
Александр Анидалов и Владимир Есипов (КПРФ) попытались вывести выступавших на разговор о детях войны (если награждают город, почему людям не присвоить особый статус) и названием заводов, которые пережили тяжелые времена войны, но сейчас их уже нет. Ничего у них не вышло.
Председатель саратовской облдумы Александр Романов сказал, что по этому вопросу не должно быть обсуждений. Зинаида Самсонова (Справедливая Россия) присоединилась к этим словам. Спокойно отреагировала и фракция ЛДПР.
Постановление приняли в целом, после чего все поаплодировали.
ИСТОЧНИК KP.RU