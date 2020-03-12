2020-03-12T13:52:30+03:00
Политика

Решение по проекту присвоения Саратову почетного звания встречали аплодисментами

Теперь станет ли Саратов городом трудовой доблести должен решить президент Путин
Дарья Вострикова
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Дума проголосовала за ходатайство перед президентом РФ о присвоении Саратову почетного званияДума проголосовала за ходатайство перед президентом РФ о присвоении Саратову почетного званияФото: Дарья Вострикова
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Председатель гордумы Вячеслав Малетин на 43-м внеочередном заседании Саратовской областной думы рассказал о проекте присвоения Саратову звания город трудовой доблести

В Саратовскую гордуму поступило 11416 личных обращений, 113843 подписи в поддержку инициативы от жителей Саратова, 4 - от волгоградцев, 10 - от керченцев, 6 индивидуальных обращений и 100 подписей от Хвалынского района. Также 75 обращений от общественных объединений и 97 обращений от других организаций.

Евгений Ковалев, председатель комитета саратовской облдумы по соцполитике, содокладчик, продолжил речь о важности этого решения.

Александр Анидалов и Владимир Есипов (КПРФ) попытались вывести выступавших на разговор о детях войны (если награждают город, почему людям не присвоить особый статус) и названием заводов, которые пережили тяжелые времена войны, но сейчас их уже нет. Ничего у них не вышло.

Председатель саратовской облдумы Александр Романов сказал, что по этому вопросу не должно быть обсуждений. Зинаида Самсонова (Справедливая Россия) присоединилась к этим словам. Спокойно отреагировала и фракция ЛДПР.

Постановление приняли в целом, после чего все поаплодировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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