В Саратовской области прокуратура нашла четыре сайта по продаже стерлядей и белуг
Суд постановил закрыть ресурсы
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Петровская межрайонная прокуратура нашла в интернете четыре сайта по продаже рыб, занесенных в Красную книгу РФ.
- На ресурсах предлагалось купить стерлядей и белуг. Это может привести к гибели рыб, сокращению их численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Ведомство обратилось в суд. Тот признал информацию запрещенной к распространению. Решение направлено в Роскомнадзор для закрытия сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU