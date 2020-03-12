В Саратовской области прокуратура нашла четыре сайта по продаже стерлядей и белуг

12 Март 2020 2020-03-12T13:52:18+03:00

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Петровская межрайонная прокуратура нашла в интернете четыре сайта по продаже рыб, занесенных в Красную книгу РФ.

- На ресурсах предлагалось купить стерлядей и белуг. Это может привести к гибели рыб, сокращению их численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Ведомство обратилось в суд. Тот признал информацию запрещенной к распространению. Решение направлено в Роскомнадзор для закрытия сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU