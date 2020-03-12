2020-03-12T13:26:32+03:00
Общество

Получены средства на достройку школы в Тепловке

Деньги уже поступили в регион
Екатерина Семенова
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Школу в Тепловке достроят при поддержке Вячеслава Володина.

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Саратовская область получила средства на продолжение строительства школы в Тепловке Новобурасского района.

Об этом сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

Предполагается, что подрядчика выберут уже в марте.

Сейчас юные жители Тепловки учатся в школе, которая была построена в 1967 году, и она уже не может вместить всех детей. Новое здание рассчитано на 220 человек. Там же появится детский сад на 50 мест.

Ранее проблемой занялся Вячеслав Володин. При его поддержке были найдены средства на первый этап работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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