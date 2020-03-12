Двое узбекистанцев пытались сбыть полкило героина в Саратове

12 Март 2020 2020-03-12T12:59:06+03:00

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В Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, управление по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения регионального ГУ МВД 4 марта поймали злоумышленников — 42-летнего гражданина Республики Узбекистан и его 49-летнего соотечественника. Они раскладывали закладки с героином на территории Саратова.

При личном досмотре у мужчин изъяли 5 граммов наркотика, а во время обыска в частном доме — более 491 грамма.

Иностранцев отправили под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU