2020-03-12T12:59:06+03:00
Происшествия

Двое узбекистанцев пытались сбыть полкило героина в Саратове

Иностранцев отправили под стражу
Ольга Симонова
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В Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, управление по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения регионального ГУ МВД 4 марта поймали злоумышленников — 42-летнего гражданина Республики Узбекистан и его 49-летнего соотечественника. Они раскладывали закладки с героином на территории Саратова.

При личном досмотре у мужчин изъяли 5 граммов наркотика, а во время обыска в частном доме — более 491 грамма.

Иностранцев отправили под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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