Панков: Разногласия по ремонту тротуаров между властями и населением говорят о незнании своей территории

12 Март 2020 2020-03-12T13:58:21+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков написал в своем канале «Пара слов» очередной пост.

- Разногласия между списком тротуаров, запланированных к ремонту, и тем, что предложили жители, говорит о том, что некоторые главы районов Саратова плохо знают свою территорию. Не представляют, где расположены школы, больницы, детские сады. Хотя должны знать подведомственный район от и до. Где нужен тротуар, где дорога, а где — лавочка в парке. Такое отношение нерационально и неправильно по отношению к людям. Должны быть отремонтированы именно те тротуары, которые ведут к социальным объектам, и о которых просили саратовцы.

На интерактивной карте городской администрации указано 139 тротуаров. Но по сведениям общественных комитетов, обращения от жителей были по 190 тротуарам, и лишь 41 из них попал на карту администрации для ремонта в этом году.

Предлагаю всем жителям внимательно посмотреть карту обращений по тротуарам и сравнить обозначенные адреса с теми, которые запланированы администрацией для ремонта. О своих вопросах и замечаниях пишите по адресу trotuar@saratov.er.ru или на моих страницах в «Инстаграм» и «Фейсбук». Перечень объектов должен отражать потребности людей, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU