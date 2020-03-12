В Саратове распитие спиртного закончилось для ученика колледжа потерей телефона

12 Март 2020 2020-03-12T12:00:38+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 21-летнего учащегося четвертого курса колледжа.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 1:00 до 7:00 5 марта он пил спиртное с юношей, после чего лишился своего телефона марки Honor 10 I.

Сумма ущерба составила 16,5 тыс. рублей.

Вчера, 11 марта, предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний парень, который признался, что сдал чужой гаджет в ломбард. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU