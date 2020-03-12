Саратовский лицеист выступит на шоу «Голос. Дети»
Егор Блинов будет участвовать в слепых прослушиваниях
Егор Блинов. Фото из соцсетей
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Ученик Лицея-интерната естественных наук в Саратове Егор Блинов будет участвовать в проекте «Голос. Дети».
Как сообщили «КП-Саратов» сотрудники учебного заведения, парень прошел отборочный этап и допущен до слепых прослушиваний, где, кроме него, попробуют свои силы еще 110 человек.
Наставниками проекта стали Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста.
Эфир с выступлением Егора Блинова будет показан на «Первом канале» завтра, 13 марта, в 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU