Саратовский лицеист выступит на шоу «Голос. Дети»

12 Март 2020 2020-03-12T10:59:48+03:00

Егор Блинов будет участвовать в слепых прослушиваниях

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Ученик Лицея-интерната естественных наук в Саратове Егор Блинов будет участвовать в проекте «Голос. Дети».

Как сообщили «КП-Саратов» сотрудники учебного заведения, парень прошел отборочный этап и допущен до слепых прослушиваний, где, кроме него, попробуют свои силы еще 110 человек.

Наставниками проекта стали Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста.

Эфир с выступлением Егора Блинова будет показан на «Первом канале» завтра, 13 марта, в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU