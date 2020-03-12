В Саратове школьники продолжают обучение, в Балакове и Энгельсе — карантин

12 Март 2020 2020-03-12T11:53:33+03:00

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В Саратове карантин в школах по-прежнему не объявлен, несмотря на то, что школьники двух других крупных городов области — Балакова и Энгельса — сидят по домам.

В целом по региону закрыты 40 классов в десяти школах, по одной школе в Аркадакском, Балтайском, Екатериновском, Самойловском, Турковском и Хвалынском районах, а также две школы в Перелюбском районе. Такую информацию сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Во всех указанных выше образовательных организациях различная дата завершения приостановки занятий — от 12 до 18 марта.

Министерство образования напоминает, что в соответствии с п. 4.1 постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 27.01.2020 №1 в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более обучающихся обеспечивается приостановка учебного процесса. На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно.

При первых признаках заболевания родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, но об этом решении необходимо сообщить в образовательную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU