Возложение цветов к памятнику Олегу Табакову в Саратове обошлось без речей

12 Март 2020 2020-03-12T11:51:15+03:00

К памятнику Олегу Табакове в Саратове возложили цветы. Фото Алексея Юмашева

Сегодня день смерти народного артиста СССР [фото]

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В Саратове сегодня, 12 марта, почтили память народного артиста СССР Олега Табакова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в сквере возле Театра оперы и балета прошло торжественное возложение цветов к памятнику актера.

При этом обошлось без длительных речей — участники церемонии лишь возложили цветы.

Церемония обошлась без речей. Фото Алексея Юмашева

К памятнику пришли ВИП-персоны: министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, художественный руководитель театра драмы Григорий Аредаков.

Татьяна Гаранина и Григорий Аредаков.Фото Алексея Юмашева

Напомним, Олег Табаков родился в Саратове в 1935 году, а скончался — 12 марта 2018 года. В 2015 году в Саратове был открыт памятник артисту.

ИСТОЧНИК KP.RU