Возложение цветов к памятнику Олегу Табакову в Саратове обошлось без речей
В Саратове сегодня, 12 марта, почтили память народного артиста СССР Олега Табакова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в сквере возле Театра оперы и балета прошло торжественное возложение цветов к памятнику актера.
При этом обошлось без длительных речей — участники церемонии лишь возложили цветы.
Церемония обошлась без речей. Фото Алексея Юмашева
К памятнику пришли ВИП-персоны: министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, художественный руководитель театра драмы Григорий Аредаков.
Татьяна Гаранина и Григорий Аредаков.Фото Алексея Юмашева
Напомним, Олег Табаков родился в Саратове в 1935 году, а скончался — 12 марта 2018 года. В 2015 году в Саратове был открыт памятник артисту.
ИСТОЧНИК KP.RU