Мошенники повесили на саратовца кредит в 5 млн рублей

12 Март 2020 2020-03-12T11:48:46+03:00

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В Волжский отдел полиции обратился 35-летний саратовец с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на его номер позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Под предлогом оформления защиты карты, с которой кто-то пытается оформить кредит на 5 млн рублей, собеседник выманил у него пароли из СМС-сообщений.

После этого горожанин позвонил на горячую линию банка и узнал, что на него оформили кредит.

В ближайшем отделении ему сообщили, что сумма средств равна 5 млн рублей, а еще страховка в 480 тыс. рублей, из которых 440 тыс. и 840 рублей неизвестные списали на покупки в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU