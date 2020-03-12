Комитет облдумы одобрил решение о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»

12 Март 2020 2020-03-12T11:40:39+03:00

Областной парламент рассмотрит этот вопрос уже сегодня на внеочередном заседании

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Решение депутатов гордумы о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести», принятое полчаса назад, поступило в комитет по социальной политике Саратовской областной думы.

Председатель городской думы рассказал о принятом полчаса назад решении, прочитав тот же доклад, который он до этого представил своим коллегам на 63-м внеочередном заседании гордумы.

После чего областные законодатели приступили к вопросам.

Депутат Нараевский задал вопрос, сколько предприятий, награжденных наркомом в годы войны, не дожило до сегодняшнего момента.

- А сколько наркоматов дожило? — парировал Антонов.

После недолгого обсуждения вопрос вынесли на заседание думы. Напомним, оно пройдет уже сегодня, 12 марта, и станет внеочередным. Кроме этого вопроса в повестке дня еще один — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU