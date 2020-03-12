2020-03-12T11:40:39+03:00
Политика

Комитет облдумы одобрил решение о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»

Областной парламент рассмотрит этот вопрос уже сегодня на внеочередном заседании
Поделиться:
Комитет одобрил присвоение звания СаратовуКомитет одобрил присвоение звания Саратову
Изменить размер текста:

Решение депутатов гордумы о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести», принятое полчаса назад, поступило в комитет по социальной политике Саратовской областной думы.

Председатель городской думы рассказал о принятом полчаса назад решении, прочитав тот же доклад, который он до этого представил своим коллегам на 63-м внеочередном заседании гордумы.

После чего областные законодатели приступили к вопросам.

Депутат Нараевский задал вопрос, сколько предприятий, награжденных наркомом в годы войны, не дожило до сегодняшнего момента.

- А сколько наркоматов дожило? — парировал Антонов.

После недолгого обсуждения вопрос вынесли на заседание думы. Напомним, оно пройдет уже сегодня, 12 марта, и станет внеочередным. Кроме этого вопроса в повестке дня еще один — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские коммунисты: невозможно голосовать за винегрет
В Саратове найден труп новорожденного
В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов
Решение по проекту присвоения Саратову почетного звания встречали аплодисментами
В Саратовской области прокуратура нашла четыре сайта по продаже стерлядей и белуг
Саратовская областная дума уже две недели не может выбрать нового сенатора
Получены средства на достройку школы в Тепловке
Радаев — пикетчикам перед облдумой: И я никуда не уйду!
Двое узбекистанцев пытались сбыть полкило героина в Саратове
«Умный счетчик» в вашем доме: Сэкономит время и деньги
Панков: Разногласия по ремонту тротуаров между властями и населением говорят о незнании своей территории
Жители Приволжского написали открытое письмо Радаеву, Стрелюхину, Бусаргину и Тепину
В Саратове распитие спиртного закончилось для ученика колледжа потерей телефона
Проект студентов ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС «Разделяй!» реализовали в школе села Мизино-Лапшиновка
Саратовский лицеист выступит на шоу «Голос. Дети»
Более 215 км пути отремонтируют на Приволжской железной дороге в 2020 году
В Саратове школьники продолжают обучение, в Балакове и Энгельсе — карантин