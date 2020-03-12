Открыта подача заявок для саратовцев на конкурс «Папа года»

12 Март 2020 2020-03-12T09:00:30+03:00

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Открыт прием заявок на II семейный конкурс «Папа года» 2020 в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, его организаторами выступают региональное отделение Национальной родительской ассоциации, фонд «Родительская лига» и региональное отделение Российского движения школьников.

В этом году конкурс пройдет во второй раз и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Испытания будет в заочном формате, заявки на который принимаются до 1 апреля и очном, который состоится 17 апреля в саратовской гимназии №89. Отцы покажут визитную карточку с участием родных и близких «С любовью о папе…», пройдут блиц-опрос на заданную тему, а также творческий конкурс «Помним мы – помнят наши дети» и выставке «Семейные архивы ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

Участвовать могут те, кто состоит в зарегистрированном браке со стажем не менее пяти лет, которые уделяют большое внимание воспитанию детей и ведению в семье здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU