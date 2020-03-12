Кот, пес и лиса: Бешеное трио закрыло на карантин населенные пункты в трех районах Саратовской области
Губернатор Радаев подписал постановления о введении карантина по бешенству в трех районах Саратовской области – Екатериновском, Пугачевском и Петровском.
В поселке Екатериновка произошла гибель скота в подсобном хозяйстве на улице Заводская. В селе Бакуры карантин объявлен из-за сдохшего от бешенства кота.
В Петровском районе карантин объявлен в селе Колки – щдесь от бешенства пал пес.
Павшая от бешенства лиса в Пугачевском районе закрыла на карантин ООО «Березовый каменный карьер» недалеко от села Варваровка.
Ограничения на вывоз животных и их продукции продлятся два месяца, в течение которых будут сделаны прививки всем оставшимся в зоне карантина животным.
ИСТОЧНИК KP.RU