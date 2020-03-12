2020-03-12T08:57:59+03:00
Общество

В Саратове установят копию памятника Воину-освободителю из Берлина

Депутатам предложено выбрать для него место
Екатерина Семенова
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Георгий Фролов заявил о том, что в Саратове появится копия памятнику Воину-освободителюГеоргий Фролов заявил о том, что в Саратове появится копия памятнику Воину-освободителю
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Городская дума Саратова собралась на внеочередное заседание.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки стала возможность присвоения звания «Город трудовой доблести».

По словам председателя Гордумы Виктора Малетина, эту инициативу поддержали трудовые коллективы и общественники. Выступил ветеран Георгий Фролов, редактор «Книги Памяти», он также заявил о необходимости присвоения Саратове этого звания.

Кроме того, по его словам Фролова, в Саратове установят копию памятника Воину-освободителю, который стоит в Трептов-парке в Берлине.

- Наша организация выиграла грант на установку этого памятника, и вам предстоит определить место, где он будет стоять, — обратился Георгий Фролов к депутатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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