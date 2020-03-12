В Саратове установят копию памятника Воину-освободителю из Берлина
Городская дума Саратова собралась на внеочередное заседание.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки стала возможность присвоения звания «Город трудовой доблести».
По словам председателя Гордумы Виктора Малетина, эту инициативу поддержали трудовые коллективы и общественники. Выступил ветеран Георгий Фролов, редактор «Книги Памяти», он также заявил о необходимости присвоения Саратове этого звания.
Кроме того, по его словам Фролова, в Саратове установят копию памятника Воину-освободителю, который стоит в Трептов-парке в Берлине.
- Наша организация выиграла грант на установку этого памятника, и вам предстоит определить место, где он будет стоять, — обратился Георгий Фролов к депутатам.
ИСТОЧНИК KP.RU