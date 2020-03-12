2020-03-12T08:49:23+03:00
Общество

Работник «Балаковорезинотехники» получил тяжелую травму глаза: расследование завершено

Несчастный случай произошел 30 января
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комиссия под председательством городской инспекции труда завершила расследование несчастного случая, который произошел 30 января с вулканизаторщиком пятого разряда ПАО «Балаковорезинотехника» при выполнении работ по выбиванию клина из специальной формы для изготовления деталей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции Саратовской области, выяснилось, что 49-летний вулканизаторщик получил задание на изготовление детали, для чего нужно было перестроить линию производства.

Для этого работник начал снимать специальную форму для изготовления фильеры путем выбивания стального клина из конусного паза с помощью молотка. Во время этого ему что-то попало в левый глаз.

В медпункте мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу. Заключение показало, что вулканизаторщик получил проникающую рану роговицы, травматическую катаракту, внутриглазное инородное тело левого глаза.

Комиссия выяснила, что пострадавшему не в полном объеме дали средства индивидуальной защиты, он не проходил обязательное психиатрическое освидетельствование, а также инструктаж по применению защитных очков.

Кроме того, в ПАО «Балаковорезинотехника» система управления охраной труда не функционировала в полном объёме.

Причинами ЧП стало непроведение инструктажа с мужчиной о правилах применения защитных очков.

Ответственными за случившееся комиссии признала начальника цеха, мастера цеха и юридическое лицо ПАО «Балаковорезинотехника».

Материалы расследования направлены в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня саратовских водителей будут ловить за тонировку
Внучка Чаплина вручила премию деда уроженцу Саратова Евгению Миронову
В Саратовской области за сутки 54 раза горела сухая трава и мусор
Открыта подача заявок для саратовцев на конкурс «Папа года»
Кот, пес и лиса: Бешеное трио закрыло на карантин населенные пункты в трех районах Саратовской области
В Саратове установят копию памятника Воину-освободителю из Берлина
Работник «Балаковорезинотехники» получил тяжелую травму глаза: расследование завершено
Дмитрий Тепин готов начать борьбу с торговыми ларьками
В Саратове рецидивист обокрал ТЦ «Арига»
В Ершове на 8 марта покалечили женщину
Панков: Условие Володина — чтобы все шаги по ремонту тротуаров согласовывались с жителями
В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша
Вынесен приговор убийце с Васильковской улицы
В Аркадаке мужчина зарезал случайного прохожего в новогоднюю ночь
В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер