Работник «Балаковорезинотехники» получил тяжелую травму глаза: расследование завершено

12 Март 2020 2020-03-12T08:49:23+03:00

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Комиссия под председательством городской инспекции труда завершила расследование несчастного случая, который произошел 30 января с вулканизаторщиком пятого разряда ПАО «Балаковорезинотехника» при выполнении работ по выбиванию клина из специальной формы для изготовления деталей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции Саратовской области, выяснилось, что 49-летний вулканизаторщик получил задание на изготовление детали, для чего нужно было перестроить линию производства.

Для этого работник начал снимать специальную форму для изготовления фильеры путем выбивания стального клина из конусного паза с помощью молотка. Во время этого ему что-то попало в левый глаз.

В медпункте мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу. Заключение показало, что вулканизаторщик получил проникающую рану роговицы, травматическую катаракту, внутриглазное инородное тело левого глаза.

Комиссия выяснила, что пострадавшему не в полном объеме дали средства индивидуальной защиты, он не проходил обязательное психиатрическое освидетельствование, а также инструктаж по применению защитных очков.

Кроме того, в ПАО «Балаковорезинотехника» система управления охраной труда не функционировала в полном объёме.

Причинами ЧП стало непроведение инструктажа с мужчиной о правилах применения защитных очков.

Ответственными за случившееся комиссии признала начальника цеха, мастера цеха и юридическое лицо ПАО «Балаковорезинотехника».

Материалы расследования направлены в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU