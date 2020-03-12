2020-03-12T08:46:43+03:00
Общество

Дмитрий Тепин готов начать борьбу с торговыми ларьками

Они должны быть установлены законно и не портить облик города
Екатерина Семенова
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Дмитрий Тепин о развитии уличной торговли.

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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин призвал жителей города присоединиться к обсуждению темы благоустройства.

В своем канале в соцсети Instagram он заявил о намерении бороться с несанкционированными и портящими облик города торговыми объектами.

Дмитрий Тепин напомнил, что тему подняли две недели назад на встрече с активом поселка Приволжский. Было заявлено, что они не соответствуют архитектурному облику города, зачастую мешают пассажирам пользоваться остановочными павильонами.

Было решено создать рабочую группу с участием специалистов по земельному контролю, торговле и надзорными органами. Будет проведен анализ установки ларьков — их законность, соответствие правилам благоустройства и прочим стандартам.

- Уверен, что те объекты, которые являются сетью наших традиционных сельхозпроизводителей, должны сохраняться. Но иметь хороший архитектурный облик и доступность для проживающих. А если они выглядят не лучшим образом, противоречат правилам и нормам или сдаются в аренду тем, кто торгует всем, чем угодно, то должна быть жесткая позиция города. Мы должны исходить из интересов жителей, — подчеркнул Тепин.

Глава района призвал граждан вносить предложения и замечания по развитию торговой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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