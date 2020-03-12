2020-03-12T08:43:31+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист обокрал ТЦ «Арига»

Мужчина забрал имущество на сумму свыше 57,1 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из ТЦ «Арига», расположенного на Бахметьевской улице, 49 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, не позднее 12:00 28 февраля неизвестный унес из магазина на втором этаже здания имущество на 57,1 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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