В Саратове рецидивист обокрал ТЦ «Арига»
Мужчина забрал имущество на сумму свыше 57,1 тыс. рублей
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из ТЦ «Арига», расположенного на Бахметьевской улице, 49 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, не позднее 12:00 28 февраля неизвестный унес из магазина на втором этаже здания имущество на 57,1 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU