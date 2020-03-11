В «Почте России» заверили, что отделение в Пугачеве полностью работает

11 Март 2020 2020-03-11T21:38:01+03:00

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В Саратовском филиале «Почты России» заверили, что отделение в Пугачеве возобновило работу с 10 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС региона, при этом 8 и 9 марта были выходными днями, поэтому отделение не работало.

Ранее депутат Госдумы Николай Панков отреагировал на жалобы жителей, что почта частично не работает по техническим причинам – не производится ряд операций, например, не выдают посылки.

В организации прокомментировали ситуацию, сообщив, что действительно произошел технический сбой, но он устранен.

Однако Николай Панков вечером 10 марта снова заявил, что почтовое отделение по-прежнему не работает.

В УФПС вновь заявили, что все работает и направили очередной официальный комментарий.

- Ситуация находится на строгом контроле руководства УФПС Саратовской области. Все почтовые услуги в отделении связи 413720 Пугачева предоставляются в полном объеме. Штат отделения почтовой связи укомплектован полностью. Кроме того, для удобства жителей обслуживание осуществляется не только в отделении, но и почтальонами на дому, которые предлагают клиентам удобный сервис – прием платежей с помощью мобильного платежно-кассового терминала (МПКТ). Благодаря аппарату, проведение через терминал любого платежа занимает считанные минуты и позволяет разгрузить отделения, – отметили на почте.

ИСТОЧНИК KP.RU