В Аркадаке мужчина зарезал случайного прохожего в новогоднюю ночь

12 Март 2020 2020-03-12T08:23:38+03:00

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В Саратовской области будут судить 38-летнего рецидивиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствие считает, что около часа ночи 1 января мужчина пришел в круглосуточный магазин на улице Ленина в Аркадаке. Там он увидел 30-летнего посетителя, который разговаривал с продавцом через специальное окошко для ночной торговли.

Гражданин без видимой причины напал на потерпевшего и толкнул его. Однако тот сумел дать отпор и в свою очередь повалил агрессора на землю. 38-летний мужчина разозлился, вытащил из кармана нож и ударил жертву в правое бедро. После этого он убежал.

Продавец вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, но он скончался до приезда в больницу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU