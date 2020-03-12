В Аркадаке мужчина зарезал случайного прохожего в новогоднюю ночь
В Саратовской области будут судить 38-летнего рецидивиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Следствие считает, что около часа ночи 1 января мужчина пришел в круглосуточный магазин на улице Ленина в Аркадаке. Там он увидел 30-летнего посетителя, который разговаривал с продавцом через специальное окошко для ночной торговли.
Гражданин без видимой причины напал на потерпевшего и толкнул его. Однако тот сумел дать отпор и в свою очередь повалил агрессора на землю. 38-летний мужчина разозлился, вытащил из кармана нож и ударил жертву в правое бедро. После этого он убежал.
Продавец вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, но он скончался до приезда в больницу.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU