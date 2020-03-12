В Ершове на 8 марта покалечили женщину

12 Март 2020 2020-03-12T08:27:36+03:00

Она скончалась через два дня в больнице

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В Ершове Саратовской области возбуждено уголовное дело о нападении на женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33-летняя пострадавшая была госпитализирована в местную больницу 8 марта.

У женщины на теле имелись различные травмы. Несмотря на оказанную помощь, она умерла 10 числа. Причиной смерти стала тупая травма головы.

По подозрению задержан 37-летний житель Ершова. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU