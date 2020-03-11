2020-03-11T21:03:22+03:00
Общество

Панков: Власть обязана учитывать замечания людей по ремонту тротуаров

Депутат Госдумы отметил, что конкурсные процедуры должны завершиться к маю
Екатерина Семенова
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Ремонт тротуаров должен начаться, как только позволит погодаРемонт тротуаров должен начаться, как только позволит погода
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал о ходе реализации программы по ремонту тротуаров в Саратове.

Он напомнил, что сегодня начались конкурсные процедуры по выборы подрядной организации и что уже поступили 500 млн рублей на первый этап. Также в каждом районе работают общественные советы, которые помогли выявить наиболее проблемные участки.

- Именно те, которые нужно ремонтировать в первую очередь – подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам. Задача администрации города – выбрать надежных подрядчиков и проконтролировать, чтобы список адресов, запланированных к ремонту в этом году, совпадал с теми, что назвали люди. Открывая интерактивную карту, жители должны видеть: их наболевшая проблема решается, – написал Панков.

Депутат Николай Панков обсудил с жителями реализацию программы

Депутат Николай Панков обсудил с жителями реализацию программы

Депутат подчеркнул, что конкурсные процедуры должны быть завершены уже к маю, чтобы работы начались, как только позволит погода.

Николай Панков напомнил, что ремонт тротуаров в Саратове – это благотворительный проект председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Требование спикера – чтобы на всех этапах ремонта администрация согласовывала каждый шаг с общественными советами. И учитывались все замечания людей по качеству работ. Именно жители, а не чиновники должны принимать решения, каким будет наш город, – отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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