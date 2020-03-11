2020-03-11T19:14:33+03:00
Общество

Володин назвал Радаева и Исаева порядочными людьми

Спикер ГД отметил, что у них должен присутствовать профессионализм
Ольга Симонова
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал интервью ГТРК «Саратов» о руководителях города и области.

- Губернатор и глава города. Вы как оцениваете их работу? Они эффективно работают? Ведь их ассоциируют с вами.

У нас все любят как: либо надо хвалить, либо надо ругать и требовать снятия. Не бывает так. Не бывает по причине того, что жизнь намного сложнее. Есть ситуации, за которые надо высказывать слова благодарности. Есть качества, которые, считаю, надо отмечать и подчеркивать.

- Какие это качества у наших руководителей региона?

На сегодняшний день никто не может сказать, что Радаев или Исаев аффилированы с какими-то финансовыми структурами. Или у них есть интерес в отдельных бизнес-проектах. Вот в этом они однозначно не замешаны. Это очень важно. То есть это люди порядочные. И, со своей стороны, не только ценю эти качества, но считаю, что это неотъемлемое качество любого руководителя — порядочность. Другое качество, которое должно присутствовать, — профессионализм.

Интервью Вячеслава Володина о руководителях города и области.

⁃ Есть в наших руководителях он?

⁃ В какой-то части есть. А в каких-то вопросах его недостаточно.

⁃ Видимо то, что опыта нет.

⁃ И вот здесь правильно было бы не только набираться этого опыта, но через погружение в проблемы, которые существуют, искать выход, решение. По-другому невозможно выйти из ситуации и быть эффективным. Надо приглашать к себе советников профессиональных, которые должны подсказывать. Потому что ненормально, когда срывают конкурсы. Это время, которое невозвратно. Ненормально, когда качество снижается. Ненормально, когда, допустим, приходится здесь уже в Москве, получив проекты с обращениями о финансировании школ или других учреждений, анализировать самому все это, находить, допустим, такие кричащие недопустимые примеры, как в четыре раза более дорогая теплица, предложенная при проектировании Турковской школы. Или ограда кованая из чугуна. И тому подобное. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не вникают, не профессиональны. И я об этом говорю.

⁃ После этого они вас слышат?

⁃ Исходя из того, что вы видите, — кому-то объявлен выговор, кому-то — замечание. Губернатор начинает сам просматривать эту проектную документацию. Нам раз проект предложили для финансирования, где стоимость завышена в разы отдельных позиций. Мы эту ситуацию рассмотрели, а второй раз когда предложили, уже губернатор стал наводить порядок и взыскание получили и профильные министры, и многие другие.

⁃ Уже в третий раз не предложат завышенную смету.

⁃ В третий раз, думаю, что понятно, чем закончится. Но опять-таки все сводить к тому, слышат или не слышат, тут нет такой задачи, что обязательно должны слышать. А вдруг я не прав? Я депутат, меня люди избрали. Губернатор, его тоже люди избрали. Другой — мэр, его депутаты избрали. У каждого есть свои полномочия. Моя задача — искать решения проблем, которые не решаются на уровне города, области, районов, помогать. Услышав обращения граждан, их транслировать тем, кто должен решать эти вопросы. А если они не решают, решать самому. Именно такой подход использую на протяжении всего времени.

Смотрите, обманутые дольщики. Во многом виноват город, в том, что такая ситуация сложилась. Виновата и область, потому что не было контроля за городом. Да и область до Валерия Васильевича Радаева участвовала в распределении земли. Земельные вопросы находились в компетенции областных структур.

Но вот такое объяснение людям, которые на протяжении 10-20 лет без жилья и в сложнейшей ситуации, думаю, вряд ли могло помочь обманутым дольщикам. Вы обманутый дольщик. А я бы вам говорил: «Ну посмотрите, они там просмотрели». А дальше губернатор говорит: «Это до меня было».

⁃ На региональном уровне же невозможно это было решить, потому что много лет ситуация вообще в принципе даже не поднималась так остро, о ней даже не говорили.

⁃ На сегодняшний день очень большая часть проблем по обманутым дольщикам решена именно на счет региональных возможностей. У нас с вами первый год — десять домов, второй — еще десять домов, третий год — шесть домов. И сейчас за областью осталось еще девять домов. Итого 35. А всего у нас под проблемные дома попали 76 домов.

⁃ Все 76 регион бы решал очень долго.

⁃ Да. Региону пришлось бы решать это долго. Но то, что регион взял на себя ответственность, то, что губернатор для себя это поставил как задачу, это надо в любом случае взять и признать. И сказать, что он это сделал. А многие другие руководители регионов так не поступили. Они этого не сделали. Также стал заниматься решением этой проблемы мэр города и мэры других городов — Энгельса и Балакова, где эта проблема есть. Да, если бы мы не подключили возможности федеральные, этот процесс мог затянуться на длительное время. В прошлом году мы же за счет возможностей федеральных уже часть домов взяли и из этой ситуации вывели и обманутым дольщикам помогли, но нам остается порядка еще 19 домов за счет федеральных средств. Тема решения проблемы обманутых дольщиков — хороший пример, когда и депутаты Государственной думы, и депутаты областной думы, губернатор, мэр города, других городов мэры объединились в решении этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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