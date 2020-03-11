Саратовский экономист о поправках к Конституции: Необходимость преобразований назрела!

11 Март 2020 2020-03-11T18:38:41+03:00

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Член Общественной палаты Саратовской области, экономист Александр Степанов внимательно следит за обсуждением поправок к Конституции Российской Федерации. Своим мнением о происходящих событиях он поделился с редакцией «КП-Саратов».

- Давайте начнем с того, что с момента принятия Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года прошло достаточно много времени. Поменялись многие внутренние и внешние обстоятельства. За годы где-то была наработана практика разграничения полномочий различных ветвей власти, какие-то существующие проблемы могут быть решены с помощью поправок.

Какие-то отдельные поправки обсуждать не берусь, ибо не считаю себя большим специалистом по конституционному праву. В целом отношусь с большой долей оптимизма и одобрения к тем процессам, которые сопровождают изменение контуров конституционного устройства России. Не могу не отметить открытость процесса и активную общественную дискуссию, его сопровождающую. В обсуждение включен самый широкий круг граждан: не только юристы и политики, но и духовенство, деятели культуры, представители образования и науки, молодежь.

Исходя из большого количества поправок многое еще не раскрыто в полной мере. Для меня главный вопрос на сейчас — это встраивание органов местного самоуправления в единое поле государственного управления и каким образом это будет осуществляться на практике. Думаю, многое станет понятным в последующем. Но одно очевидно уже сейчас — необходимость преобразований назрела! — заявил Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU