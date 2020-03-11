2020-03-11T17:17:00+03:00
Общество

Депутат Андрей Воробьев поздравил ветерана-долгожителя с 75-й годовщиной Победы

Он выразил признание и уважение ветерану за проявленный героизм
Екатерина Семенова
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Андрей Воробьев поздравил ветерана с 7-летием ПобедыАндрей Воробьев поздравил ветерана с 7-летием Победы
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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев поздравил долгожителя и участника Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы.

В год памяти и славы областной парламентарий продолжает посещать ветеранов ВОВ. Иван Иосифович Комаров в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Он, как никто другой, пережил все тяготы того страшного времени. Попал на фронт в 1941 году. Стрелок, гвардии рядовой неоднократно принимал участие в неравных боях против немецких захватчиков. Воевал на Калининском, Сталинградском, Воронежском фронтах, участвовал в обороне Москвы. В 1944 году ранен в бою, после демобилизован. За свои заслуги ветеран удостоен множеством наград: орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны Ι степени», орденом «Отечественной войны ΙΙ степени», медалью «За отвагу» и другими. В мирное время Иван Иосифович работал на заводе музыкальных инструментов токарем по дереву, в коммунально-строительном техникуме мастером по столярному делу.

Иван Комаров

Иван Комаров

Депутат Андрей Воробьев поздравил ветерана с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил подарки. Он выразил признание и уважение ветерану за проявленный героизм.

- Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами. Благодаря их воспоминаниям мы можем взглянуть по-другому на события минувших лет. И более остро ощутить все пережитое. Они поколение победителей, — прокомментировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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