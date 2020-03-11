2020-03-11T16:55:44+03:00
Общество

Юлия Литневская пригласила юных каратистов принять участие в Диктанте Победы

Ольга Симонова
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На базе теннисного центра «Кристалл» в Саратове прошли чемпионат и первенство области по каратэ. Турнир собрал более 350 участников из 22 клубов Саратовской области. Соревнования в дисциплине «кумитэ» возрастной категории 12-13 лет являлись отборочными на первенство России, которое будет проходить с 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде. Для спортсменов 16-17 лет в дисциплинах «ката» и «кумитэ» турнир был отбором на второй этап Спартакиады учащихся России.

Торжественную церемонию открыли показательные выступления по художественной гимнастике от самых юных воспитанниц спортивной школы «Надежда Губернии», а также выступление спортсменки сборной команды России по пара-каратэ (дисциплина: слабовидящие) Галины Мельник. К участникам соревнований обратились региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская и координатор регионального партпроекта «Готов к труду и обороне» Павел Андряков.

Обращаясь к гостям и участникам турнира, Юлия Литневская отметила, что сегодня в нашем регионе уделяется огромное внимание развитию массовой физической культуры и спорта.

- Для этого при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Викторовича Володина строятся ФОКи, стадионы и игровые площадки, в том числе в отдаленных районах области, откуда тоже приехали команды на этот замечательный турнир. Ведь спорт закаляет человека, делает его сильнее, выносливее и целеустремленнее. И пусть ежедневный счет, под который вы тренируетесь «ичи-ни-сан-си-го...», — будет счетом ваших блистательных побед, — пожелала спортсменам Юлия Литневская.

Помимо этого региональный координатор проекта «Историческая память» пригласила всех присутствующих на турнире принять участие в «Диктанте Победы», который в этом году состоится 24 апреля. Она напомнила школьникам, что участие в этой всероссийской акции «Единой России» дает победителям диктанта дополнительные бонусы при поступлении в ведущие вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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