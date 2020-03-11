Число претендентов на миллион рублей по программе «Земский учитель» в Саратовской области выросло втрое
В бюджете Саратовской области предусмотрено 34 млн рублей на выплаты участникам программы «Земский учитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, педагоги, приезжающие на работу в сельскую местность, получают единовременно миллион рублей.
В Саратовской области число вакансий по программе было увеличено с 34 до 106. На 10 марта подано уже 134 заявки на трудоустройство. Участие в программе могут принять учителя до 55 лет включительно, с высшим или средним профессиональным образованием. Им предстоит трудиться сельской местности не менее пяти лет.
Прием заявок — до 15 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU