Сотрудники СУ СКР по Саратовской области навестили ветерана Марию Лиманскую

11 Март 2020 2020-03-11T16:12:24+03:00

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В Саратовской области в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» сотрудники следственного управления навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Филипповну Лиманскую.

Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов проводится акция «Спасибо каждому ветерану!». В рамках данной акции сотрудники Следственного комитета России рассказывают жителям региона и всей России о героях Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их подвиг, а также оказывают ветеранам необходимую помощь.

Мария Филипповна Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Всего в семье было трое детей, среди которых она была старшей. В 1940 году умер ее отец. К тому времени она окончила семь классов школы. Ей пришлось оставить обучение и пойти работать, чтобы помогать маме растить младших детей.

О том, что началась война, она узнала, находясь в родном селе. Было воскресенье. Возле их дома собралась молодежь, были гармонисты, все пели, танцевали. Вдруг по радио раздалось объявление: "Внимание, внимание, говорит Москва! Вероломно, без объявления войны, на нашу Родину напала гитлеровская Германия". Уже на следующее утро мужчинам вручили повестки о призыве в армию.

В 1942 году начались вражеские обстрелы Волгограда. Всех девушек вызвали в райком и сказали, что они должны сменить на постах мужчин, призванных на фронт. Ее отправили на работу в запасной полк, в город Капустин Яр Астраханской области. Там она и другие девушки шили шинели, шапки, рукавицы для солдат Красной армии. Весной была проведена передислокация к фронту. Мария Филипповна вспоминает, как их вели по полям, рекам, с которых только-только сошел лед. Приходилось переплывать заледеневшие водоемы, ползти по-пластунски. По пути следования ее и еще двоих девушек приютила у себя сердобольная женщина. Обогрела их, высушила вещи, они передохнули три дня и начали двигаться дальше в город Батайск Ростовской области, ближе к фронту. В их полку были раненые из госпиталя, пожилые люди. Все очень сильно устали. Многие заболевали, в том числе и она. Ни лекарств, ни продовольствия не было. Старший лейтенант, который вел полк, держал строгую дисциплину.

В Батайске ее призвали на военную службу, обучили навыкам стрельбы из оружия. Она поступила в распоряжение регулировочной части «Военная автомобильная дорога» (ВАД-15). Для обеспечения движения военных колонн более опытные товарищи учили ее и других новобранцев работать флажками днем и фонарями ночью. В итоге новичкам, прибывшим в Батайск, пришлось принимать бразды правления, провожая на фронт своих предшественников. Одним из ключевых узлов дороги был 66-ДКУ (дорожно-комендантский участок), через который раненых с фронта направляли в госпиталь.

Мария Филипповна рассказала, как однажды фашисты разбомбили мост между Ростовом и Батайском. Ее, молоденькую девочку, поставили на пост, чтобы она задерживала машины. Внезапно объявили тревогу, которая обозначала, что начался авианалет вражеских войск. Все побежали в бомбоубежище. Ей было нельзя покидать пост. Вдруг прямо на нее стала двигаться машина. Она подала знак фонарями, чтобы водитель остановился. Водитель оказался тяжелораненым, контуженным и не останавливался. Она не успела отбежать, и автомобиль сбил ее. После окончания бомбежки оказалось, что у нее сломана нога, ей наложили гипс.

В ходе войны в составе дорожно-комендантского участка Мария Филипповна продолжила свой боевой путь из Батайска в Ростов, Крым, Белоруссию, Варшаву, вплоть до Берлина.

В день Победы войск Красной армии над фашистами она находилась в Берлине. После этого знаменательного дня она во время выполнения своих служебных обязанностей военного регулировщика на посту была сфотографирована вблизи Бранденбургских ворот военным корреспондентом Евгением Халдеем. Однако об этом не знала. Это было историческое фото, которое позже было опубликовано в газетах.

Фото Евгения Халдея

После Победы она продолжала нести службу, в частности, была задействована в обеспечении порядка во время проведения Потсдамской конференции.

Мария Филипповна вспоминает, как после увольнения из армии 28 августа 1945 они с сослуживцами сели на поезд, следующий из Берлина в Волгоград. Ехали на нем 12 суток из-за многочисленных остановок. В основном из-за того, что рельсы были разрушены бомбежками, и на их восстановление уходило много времени.

Со временем она вернулась в родное село Старая Полтавка Волгоградской области, где стала работать в больнице операционной санитаркой.

В 1984 году после окончания очередной операции к ней подошла знакомая женщина и сказала, что она получила газету «Крестьянка», на обложке которой находилась фотография Марии Филипповны на посту, после дня Победы. Но под этой фотографией была ошибочно указана фамилия другого человека. Они отправили письмо корреспонденту газеты Евгению Халдею, сообщив, что допущена ошибка. В ответ ей пришло письмо с его извинениями. Позже корреспондент прислал оригинал фотографии в подарок. До сегодняшнего дня Мария Филипповна с невероятным трепетом хранит эту фотографию.

За проявленную в боях против Германии храбрость и отвагу Мария Филипповна была награждена орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За Победу над Германией» и другими наградами.

В 1994 году после смерти мужа и по состоянию своего здоровья Мария Филипповна переехала в село Звонаревка Марксовского района Саратовской области к дочери.

Озаботившись насущными вопросами ветерана, следователи СК выяснили, что населенный пункт, где живет Мария Филипповна, испытывает проблемы с энерго и водоснабжением. Из-за высокого напряжения постоянно выбивает пробки, перегорают лампы, кроме того, случаются сбои в подаче воды. Огромный трепет вызывает то, что пожилая женщина, у которой и без того имеется масса заслуг перед Родиной и народом, вновь переживает за людей, желая решить проблему с энерго и водоснабжением села.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Благодаря вмешательству следователей решен ряд коммунальных вопросов. Организован запуск резервной скважины, кроме того, решен вопрос о ремонте основной скважины, средства на проведение которого муниципалитетом уже выделены. Что же касается электричества, выяснилось, что электрический кабель, обеспечивающий электроснабжение жилого дома, подключен к бесхозной подстанции (организация прекратила свою деятельность). Сотрудниками следственного органа был инициирован вопрос о постановке подстанции на баланс муниципалитета и закреплении ее обслуживания за конкретным МУПом, что позволит контролировать скачки напряжения.

Приемка выполненных работ закончилась торжественным чаепитием. В качестве подарка от себя лично следователи преподнесли Марии Филипповне стационарный телефон взамен прежнего.

От всего коллектива следственного управления сотрудники высказали Марии Филипповне слова глубокой признательности и восхищения, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Ветеран и члены ее семьи поблагодарили следователей за теплые слова, заботу и помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU