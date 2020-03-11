Экологический контроль в районе расположения ФКП «Горный» показал отсутствие превышений допустимых норм

11 Март 2020 2020-03-11T15:50:41+03:00

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По информации, основанной на данных производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды, превышений допустимых норм определяемых показателей в компонентах природной среды, связанных с деятельностью предприятия, не выявлено.

Контроль и мониторинг проводились центральной заводской лабораторией ФКП «Горный» в период со 2 по 8 марта 2020 года в санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий предприятия. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Качество атмосферного воздуха в указанный период исследовалось в поселке Горный и промзоне. Контроль за качеством природной воды осуществлялся в реке Сакма, снежного покрова — в промзоне.

ИСТОЧНИК KP.RU