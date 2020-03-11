2020-03-11T16:05:19+03:00
Политика

Валерий Радаев «взлетел» в общероссийском медиарейтинге губернаторов

За февраль он поднялся на 18 пунктов
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев занял 32-е место в медиарейтинге глав регионов РоссииВалерий Радаев занял 32-е место в медиарейтинге глав регионов России
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в рейтинге «Медиалогии».

Как сообщает независимая исследовательская компания, по итогам февраля Валерий Радаев поднялся на ступеньку вверх. Таким образом, он занял девятое место по Приволжскому федеральному округу.

При этом в общероссийском рейтинге саратовский губернатор занял 32-е место, за месяц «взлетев» на 18 строк. Это одно из самых значительных перемещений вверх.

Рейтинг строится на основании медиаиндекса, который рассчитывается по итогам экспертной оценки информационного поля в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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