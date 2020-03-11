Застройщик микрорайона «Изумрудный» признан банкротом
В компании Алексея Березовского введена процедура наблюдения
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ЗАО «Сартехстройинвест», входившее в ГК «Аркада» экс-депутата гордумы Алексея Березовского, признано банкротом.
Решение об этом принял Арбитражный суд Саратовской области 26 февраля по иску кредитора — ООО «МашСтройСервис».
В отношении ЗАО «Сартехстройинвест» открыто конкурсное производство на один год, по 26 февраля 2021 года, уточнили в пресс-службе Арбитража.
При банкротстве должника, ЗАО «Сартехстройинвест», применены правила параграфа 7 главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» — «Банкротство застройщиков».
ИСТОЧНИК KP.RU