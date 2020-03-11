2020-03-11T15:38:14+03:00
Общество

Итоговое устное собеседование по русскому языку пройдут 14,3 тыс. девятиклассников из Саратовской области

Таково условие допуска к ГИА
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, 14,3 тыс. девятиклассников из Саратовской области пройдут итоговое устное собеседование по русскому языку, которое является условием допуска к ГИА.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, в каждой школе предусмотрены три даты проведения — 12 февраля, 11 марта и 18 мая.

Во втором месяце зимы свои знания проверили более 5,1 тыс. человек, 98,2% из них получили «зачет».

Сегодня свои силы попробуют 14,3 тыс. девятиклассников, а те, кто не сможет по уважительной причине, сдадут собеседование 18 мая.

Оно направлено на проверку навыков спонтанной речи. Каждому ребенку дается 15-16 минут, для участников собеседования с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов, время может быть увеличено на 30 минут.

Проверка ответов завершается не позднее чем через пять календарных дней после проведения собеседования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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