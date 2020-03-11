Итоговое устное собеседование по русскому языку пройдут 14,3 тыс. девятиклассников из Саратовской области
Сегодня, 11 марта, 14,3 тыс. девятиклассников из Саратовской области пройдут итоговое устное собеседование по русскому языку, которое является условием допуска к ГИА.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, в каждой школе предусмотрены три даты проведения — 12 февраля, 11 марта и 18 мая.
Во втором месяце зимы свои знания проверили более 5,1 тыс. человек, 98,2% из них получили «зачет».
Сегодня свои силы попробуют 14,3 тыс. девятиклассников, а те, кто не сможет по уважительной причине, сдадут собеседование 18 мая.
Оно направлено на проверку навыков спонтанной речи. Каждому ребенку дается 15-16 минут, для участников собеседования с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов, время может быть увеличено на 30 минут.
Проверка ответов завершается не позднее чем через пять календарных дней после проведения собеседования.
ИСТОЧНИК KP.RU