2020-03-11T15:26:09+03:00
Происшествия

Житель Энгельса отработает нетрезвую езду без прав

Мужчина не захотел сдавать водительское удостоверение
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 29-летнего жителя Энгельса в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ранее мужчину лишали за это прав, однако водительское удостоверение он не сдал.

Подсудимый 13 июня 2019 ехал пьяным на ВАЗ-2110 на улице Маяковского в Энгельсе, его остановили дорожные инспекторы.

Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние.

Мужчину отправили на 240 часов на обязательные работы, а также лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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