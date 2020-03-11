2020-03-11T14:47:13+03:00
Общество

В центре Саратова выявили девять вывесок с нарушениями

С начала года обнаружено около 1,5 тыс. нарушений
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, сотрудники управления муниципального контроля мэрии Саратова вместе с администрацией Фрунзенского района проверили рекламные конструкции в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с начала года обнаружено около 1,5 тыс. нарушений, на данный момент составлено 287 протоколов.

Сегодня обследовали шесть объектов, выявлено девять нарушений.

Если при повторной проверке нарушения не устранят, за этим будет следовать штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а на юридическое лицо — от 15 до 30 тыс. рублей.

Владельцев информационных конструкций призывают самостоятельно менять вывески и устранять нарушения до применения мер административного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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