В Саратовской области радиационная обстановка находится в норме
Экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не выявлено
Изменить размер текста:
На стационарных постах Саратовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в феврале 2020 года высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балакове не выявлено.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, также нет загрязнений на реках Хопер, Медведица, Карай, Аткара, Большой Иргиз, Малый и Большой Узень.
Радиационная обстановка в течение месяца была стабильной.
ИСТОЧНИК KP.RU