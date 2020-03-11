В Саратовской области радиационная обстановка находится в норме

11 Март 2020 2020-03-11T14:43:39+03:00

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На стационарных постах Саратовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в феврале 2020 года высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балакове не выявлено.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, также нет загрязнений на реках Хопер, Медведица, Карай, Аткара, Большой Иргиз, Малый и Большой Узень.

Радиационная обстановка в течение месяца была стабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU