В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер

12 Март 2020 2020-03-12T07:51:40+03:00

Температура поднимется до +6…+11 градусов

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В Саратовской области сегодня днем, 12 марта, ожидается небольшой и умеренный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с и порывами до 19 м/с.

Столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов, в Левобережье — местами до +16.

ИСТОЧНИК KP.RU