2020-03-12T07:51:40+03:00
Общество

В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер

Температура поднимется до +6…+11 градусов
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня днем, 12 марта, ожидается небольшой и умеренный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с и порывами до 19 м/с.

Столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов, в Левобережье — местами до +16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня саратовских водителей будут ловить за тонировку
Внучка Чаплина вручила премию деда уроженцу Саратова Евгению Миронову
В Саратовской области за сутки 54 раза горела сухая трава и мусор
Открыта подача заявок для саратовцев на конкурс «Папа года»
Кот, пес и лиса: Бешеное трио закрыло на карантин населенные пункты в трех районах Саратовской области
В Саратове установят копию памятника Воину-освободителю из Берлина
Работник «Балаковорезинотехники» получил тяжелую травму глаза: расследование завершено
Дмитрий Тепин готов начать борьбу с торговыми ларьками
В Саратове рецидивист обокрал ТЦ «Арига»
В Ершове на 8 марта покалечили женщину
Панков: Условие Володина — чтобы все шаги по ремонту тротуаров согласовывались с жителями
В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша
Вынесен приговор убийце с Васильковской улицы
В Аркадаке мужчина зарезал случайного прохожего в новогоднюю ночь
В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер