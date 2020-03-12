В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер
Температура поднимется до +6…+11 градусов
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В Саратовской области сегодня днем, 12 марта, ожидается небольшой и умеренный дождь.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с и порывами до 19 м/с.
Столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов, в Левобережье — местами до +16.
ИСТОЧНИК KP.RU