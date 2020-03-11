В Аткарске 21-летний парень избил пенсионерку в ее квартире
В Аткарске Саратовской области будут судить 21-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и нападении на пенсионерку.
Следствие считает, что в ночь на 22 декабря прошлого года пьяный парень выбил дверь квартиры, где жила 81-летняя женщина. Он избил пенсионерку руками и ногами по голове, телу и конечностям, а потом убежал.
Пострадавшая сумела вызвать скорую помощь, после чего ее госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело. Был задержан подозреваемый, на предварительном расследовании он признался и раскаялся.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU