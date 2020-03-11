2020-03-11T14:34:28+03:00
Происшествия

В Аткарске 21-летний парень избил пенсионерку в ее квартире

81-летняя женщина была госпитализирована
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области будут судить 21-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и нападении на пенсионерку.

Следствие считает, что в ночь на 22 декабря прошлого года пьяный парень выбил дверь квартиры, где жила 81-летняя женщина. Он избил пенсионерку руками и ногами по голове, телу и конечностям, а потом убежал.

Пострадавшая сумела вызвать скорую помощь, после чего ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Был задержан подозреваемый, на предварительном расследовании он признался и раскаялся.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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