2020-03-11T14:39:54+03:00
Происшествия

Приставы помогли балаковцу вселиться в квартиру

Произошел судебный спор между бывшими супругами
Дарья Вострикова
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Судебные приставы Балаковского районного отдела помогли местному жителю вселиться в квартиру.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, судебный спор произошел между бывшими супругами.

За мужчиной было признано право на вселение в квартиру, которая находится в общей долевой собственности, копии постановления о возбуждении исполнительного производство были направлены сторонам.

Женщина заверила, что не будет мешать супругу.

В назначенный день сотрудник службы с истцом вышли по адресу нахождения квартиры. Под контролем пристава мужчине передали ключи от жилья, куда он вселился.

Решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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