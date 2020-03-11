Приставы помогли балаковцу вселиться в квартиру
Судебные приставы Балаковского районного отдела помогли местному жителю вселиться в квартиру.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, судебный спор произошел между бывшими супругами.
За мужчиной было признано право на вселение в квартиру, которая находится в общей долевой собственности, копии постановления о возбуждении исполнительного производство были направлены сторонам.
Женщина заверила, что не будет мешать супругу.
В назначенный день сотрудник службы с истцом вышли по адресу нахождения квартиры. Под контролем пристава мужчине передали ключи от жилья, куда он вселился.
Решение суда исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU