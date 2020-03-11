Саратовский поселок и дома в Ленинском районе остались без воды

11 Март 2020 2020-03-11T13:41:49+03:00

Отключение связано с ремонтом на Московском шоссе

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Сегодня, 11 марта, в Ленинском районе Саратова и в поселке Нефтяников отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничение в водоснабжении продлится ориентировочно до 20:00.

Питьевого ресурса нет в кранах на Московском шоссе, 60–104, Песчано-Уметской улице, 1–53, а также в поселке Нефтяников.

Отключение связано с ремонтом водопровода на Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU