Саратовский поселок и дома в Ленинском районе остались без воды
Отключение связано с ремонтом на Московском шоссе
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Сегодня, 11 марта, в Ленинском районе Саратова и в поселке Нефтяников отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничение в водоснабжении продлится ориентировочно до 20:00.
Питьевого ресурса нет в кранах на Московском шоссе, 60–104, Песчано-Уметской улице, 1–53, а также в поселке Нефтяников.
Отключение связано с ремонтом водопровода на Московском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU