2020-03-11T13:32:51+03:00
Происшествия

Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги

У одного из них в потайном кармане нижнего белья были украшения [видео]
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция и росгвардейцы поймали двух подозреваемых в квартирной краже.

Оперативное видео опубликовало ГУ МВД по Саратовской области. В нем говорится, что пока один из мужчин караулил, другой — вскрыл окно и проник в комнату.

Через узкий проем вынести бытовую технику было сложно, поэтому домушники решили взять что-то менее громоздкое. В пакете одного из мужчин был набор романтика: похищенные сладости, дорогой парфюм и 30 тыс. рублей.

- Двоих ранее судимых граждан задержали в момент кражи. Они оказали сопротивление и пытались скрыться, — рассказал начальник УУР ГУ МВД России по Саратовской области Владимир Харольский.

Один из мужчин на видео говорит, что не понимает в чем дело, они просто мимо шли, а пакет он нашел.

Второй гражданин заявил, что на камеру говорить ничего не будет. Позже выяснилось, что у него в потайном кармане нижнего белья были украденные деньги и ювелирные украшения.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за кражу.

Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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