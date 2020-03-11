Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги
В Волжском районе Саратова полиция и росгвардейцы поймали двух подозреваемых в квартирной краже.
Оперативное видео опубликовало ГУ МВД по Саратовской области. В нем говорится, что пока один из мужчин караулил, другой — вскрыл окно и проник в комнату.
Через узкий проем вынести бытовую технику было сложно, поэтому домушники решили взять что-то менее громоздкое. В пакете одного из мужчин был набор романтика: похищенные сладости, дорогой парфюм и 30 тыс. рублей.
- Двоих ранее судимых граждан задержали в момент кражи. Они оказали сопротивление и пытались скрыться, — рассказал начальник УУР ГУ МВД России по Саратовской области Владимир Харольский.
Один из мужчин на видео говорит, что не понимает в чем дело, они просто мимо шли, а пакет он нашел.
Второй гражданин заявил, что на камеру говорить ничего не будет. Позже выяснилось, что у него в потайном кармане нижнего белья были украденные деньги и ювелирные украшения.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело за кражу.
Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU